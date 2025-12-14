Meteo in Liguria, inizio settimana con nuvole e pioggia: le previsioni

LUNEDI': una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata; sulla Riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in rapido aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.ù

MARTEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2200 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a agitato.

