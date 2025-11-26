Meteo, in Liguria cielo sereno fino al weekend: le previsioni di 3bmeteo

VENERDI' : un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente , Riviera centrale , Riviera di levante , Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1650 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

GIOVEDI' : un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente , Riviera centrale , Riviera di levante , Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1300 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

MERCOLEDI' : un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente , Riviera centrale , Riviera di levante , Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 1550 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook