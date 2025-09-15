Meteo, ancora maltempo sulla Liguria. Ecco quando torna il sole

LUNEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge. Dalla sera assorbimento dei fenomeni e formazione di banchi di nebbia; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4450 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a poco mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

MARTEDI': correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento dal pomeriggio. In serata formazioni nebbiose; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sulle Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4050 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

MERCOLEDI': l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su Riviera di ponente e Riviera centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook