Caldo, bollino giallo a Genova: da mercoledì temporali, grandinate e vento forte

Le previsioni
2 minuti e 37 secondi di lettura
di a.pop.

Il caldo ha le ore contate. Ancora un martedì da bollino giallo con le temperature alte a farla da padrone soprattutto con le notti tropicali che vedono il termometro non scende mai sotto i 20 gradi. Situazione che rende il sonno difficile a chi non ha il condizionatore in casa. Ma quella che sembra essere più di una tregua è dietro l'angolo. Ancora qualche ora poi però da mercoledì le temperature inizieranno a calare. Ma attenzione al maltempo perché la perturbazione porterà temporali con possibili grandinate e colpi di vento.

Da mercoledì i temporali

Secondo le previsioni di 3BMeteo infatti da mercoledì 20 agosto la circolazione depressionaria spodesterà l’anticiclone africano a partire con rovesci e temporali che nel corso della giornata interesseranno a più riprese il Nord Italia e parte del Centro, con fenomeni anche di forte intensità tra Levante ligure, Nord-Ovest Toscana, medio-alto Piemonte, Lombardia e rilievi del Nord-Est. Giovedì poi la circolazione depressionaria si spingerà ulteriormente verso Sud, rinnovando da un lato il residuo maltempo al Nord, con fenomeni ancora intensi tra Lombardia e Triveneto, e dall’altro un peggioramento anche sulle tirreniche centro-settentrionali, Sardegna, Campania e parte del Centro Adriatico. Nel corso di venerdì l’instabilità continuerà a interessare le regioni centrali con fenomeni anche intensi sul medio Adriatico, mentre i primi temporali raggiungeranno anche parte del Sud, specie sul basso versante tirrenico e adriatico. Parziale miglioramento al Nord, anche se nel pomeriggio rovesci e temporali si svilupperanno ancora a ridosso dei rilievi.

Le previsioni Arpal in Liguria

Martedì 19 agostoUn flusso umido meridionale determina un graduale aumento della nuvolosità durante la giornata, dal pomeriggio nubi basse anche compatte sui settori centrali e di Levante. Non si escludono locali temporali di calore su rilievi e zone interne nel pomeriggio e locali piovaschi sui settori centrali nuovamente la sera. Temperature in ulteriore generale calo. Umidità su valori medio-alti. Venti deboli di direzione variabile al mattino con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali, rinforzi fino a moderati sui rilievi dei settori centrali. Mare poco mosso.

Mercoledì 20 agostoGiornata decisamente instabile, soprattutto su Centro-Levante con rovesci e temporali sparsi ed intermittenti tra mattino e pomeriggio, diffusi in serata. I fenomeni potranno risultare anche insistenti e con piogge molto forti. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in diminuzione. Umidità su valori alti. Venti moderati di scirocco su Centro-Levante, deboli a Ponente. Tendenza a disporsi in rotazione ciclonica in serata. Mare da poco mosso a mosso, fino a molto mosso in serata a Levante.

Giovedì 21 agosto - Giornata variabile con sole, nuvole e locali piovaschi accompagnati da possibili temporali. Temperature in diminuzione. Venti moderati o forti in rotazione ciclonica. 

