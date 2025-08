Sole, nuvole e pioggia: le previsioni meteo per il weekend in Liguria

Ancora un fine settimana di tempo incerto almeno su una parte della Liguria in questo primo weekend di agosto.

LE PREVISIONI ARPAL

Venerdì 1 agosto - Cielo irregolarmente nuvoloso tra savonese e genovesato e sui rilievi centrali al mattino; nel pomeriggio aumento della nuvolosità dal Centro-Ponente, con rovesci o temporali moderati sui rilievi, specialmente su Alpi liguri. Nuvolosità più compatta e diffusa in serata, con possibili deboli piogge a carattere sparso sul savonese. Temperature: minime con variazioni locali, massime in lieve diminuzione. Umidità su valori medi. Venti: brezze costiere tra mattina e pomeriggio, deboli meridionali sui rilievi e al mattino sul Centro; rotazione dei venti dai quadranti orientali in serata ovunque con ventilazione prevalentemente debole. Mare poco mosso su tutta la regione.

Sabato 2 agosto - Fin dal mattino instabile, con rovesci e temporali di moderata intensità soprattutto sul Centro-Levante; fenomeni più sparsi sul Ponente. Nel pomeriggio variabilità con rovesci intermittenti, moderati sulle Alpi liguri. Tendenza a cessazione dei fenomeni in serata, con nuvolosità variabile. Temperature: minime stazionarie o con variazioni locali, massime in ulteriore diminuzione. Umidità: su valori medio-alti. Venti deboli o moderati prevalentemente da Est/Nord-Est lungo le coste, deboli settentrionali sui rilievi. Mare prevalentemente mosso.

Domenica 3 agosto - Alternanza di sole e nuvole con qualche piovasco sulla Liguria di Levante specie nell'entroterra con sconfinamenti anche sulla costa tra il levante genovese e lo spezzino. Temperature in aumento, venti deboli o moderati di direzione variabile.

