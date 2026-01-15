Riprende la circolazione ferroviaria tra Albenga e Alassio: treni in ritardo

Dalle 9,30 alle 12 la circolazione ferroviaria è rimasta sospesa tra Albenga e Alassio per un inconveniente tecnico alla linea. Numerosi i treni in ritardo a causa del problema

Alcuni treni Intercity e Regionali hanno registrato ritardi e limitazioni di percorso. Attive corse con bus.

Treni direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

• IC 633 Milano Centrale (7:10) - Ventimiglia (11:04) oggi termina la corsa a Finale Ligure Marina.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• IC 631 Ventimiglia (9:10) - Milano Centrale (12:58) oggi è cancellato tra Imperia e Genova Piazza Principe.

I passeggeri da Imperia, Diano, Alassio, Albenga, Finale Ligure Marina e Savona possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.



• IC 659 Milano Centrale (9:10) - Ventimiglia (13:02) oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.



• IC 745 Ventimiglia (10:59) - Milano Centrale (14:58) oggi ha origine da Genova Piazza Principe.

I passeggeri in partenza da Ventimigllia, Bordighera, Sanremo, Imperia, Diano, Alassio, Albenga, Finale Ligure Marina e Savona possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.



• IC 637 Milano Centrale (11:10) - Ventimiglia (14:54) oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.