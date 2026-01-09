Termovalorizzatore, c'è lo stop di Avs: "Non lo appoggeremo mai"

Termovalorizzatore

Tra le partite più scottanti e complicate del 2026 vi è, certamente, quella relativa alla chiusura del ciclo dei rifiuti e alla realizzazione del termovalorizzatore in Liguria. Nel frattempo, è notizia di queste ore che il comune di Genova abbia chiesto tempo alla Regione per quanto riguarda l'avviso esplorativo finalizzato alla ricerca di operatori interessati alla realizzazione di un impianto terminale per la gestione dei rifiuti.

Primi incontri con il nuovo cda di Amiu

Si è tenuto un incontro tra la sindaca Silvia Salis e il cda di Amiu: l'azienda, come anticipato nei giorni scorsi da Primocanale, ha inviato una lettera per segnalare alcune criticità, tra cui quella relativa ai tempi attualmente previsti dall'avviso e ritenuti troppo stretti per consentire un'eventuale partecipazione. La riserva, al momento, non è stata sciolta da Salis e dalla giunta comunale, ma tra le ipotesi, resta sullo sfondo, il polo di Scarpino o della Val Bormida. La partita non è solo gestionale, ma anche politica, perché sul termovalorizzatore ci sono diversi "no" tranchant da parte dei partiti del campo progressista. Sono infatti contro, senza possibilità di trattare, Avs e Movimento Cinque Stelle, oltre ad alcuni esponenti della lista civica Salis Sindaca e del Partito Democratico, tra detrattori e alcuni fautori. Insomma, numero alla mano, se si andasse alla conta, non sarebbe facile per la prima cittadina avere l'appoggio della sua eterogenea coalizione. Certi invece, tatticismi politici a parte, sarebbero alcuni voti del centrodestra, da sempre favorevoli all'inceneritore. A renderlo pubblico, nei mesi scorsi, il capogruppo di Vince Genova ed ex vicesindaco Pietro Piciocchi.

Le ipotesi di Verdi e Sinistra: le alternative

Il partito di Bonelli e Fratoianni si è detto da subito contrario, portando avanti una battaglia anche a livello nazionale. La proposta di Avs infatti, è relativa alla costruzione di un biodigestore e di un impianto per il trattamento meccanico e biologico Tmb. "Con questi impianti si potrebbero recuperare plastica e metalli, mentre la parte biologica potrebbe contribuire a produrre biometano e creare un'economia circolare - spiega a Primocanale la capogruppo di Avs Selena Candia -. Il termovalorizzatore non è necessario neanche economicamente per la Liguria, una regione piccola. La massa si riduce del 70% e richiede comunque la presenza di una discarica, con gli impianti intermedi si riducono del 60% e poi si recuperano in altri modi". Secondo Alleanza Verdi Sinistra l'economia circolare va in quest'ottica, per riuscire a generale mercato e nuova industria. "La nostra regione ha tanto bisogno di posti di lavoro qualificati e nuove filiere, noi potremmo investire su questo, come l'Emilia Romagna, perché anche in futuro può essere un settore in crescita, siamo un paese senza materie prime - incalza Selena Candia -. Noi altresì crediamo che insieme agli impianti intermedi, si debba affiancare un aumento significativo della raccolta differenziata, Savona per esempio è passata dal 50% al 70%. La nostra è una regione stretta e lunga ed è fondamentale fare accordi con altre regioni, a Spezia si andrebbe comunque sempre a Parma o in Toscana, non di certo a Scarpino o in Val Bormida".

Avs non apre all'ipotesi

Avs si è già politicamente espressa e non ha intenzione di tornare indietro: "Noi non cambiamo idea su questo, il nostro obiettivo è dare valore ad Amiu, al riciclaggio avanzato - ha commentato Candia -. La posizione di Avs nazionale è quella di non dare più autorizzazioni a nuovi termovalorizzatori". Nel programma stilato prima delle elezioni dello scorso maggio, Avs e gli altri partiti di centrosinistra, non avevano inserito il termovalorizzatore. A puntare il dito sulla sua realizzazione anche le tempistiche. "L'impianto verrebbe avviato tra sette anni, non avrebbe senso iniziare un lavoro con così lungo, per gli impianti intermedi invece i tempi di realizzazione sarebbero tra l'anno e l'anno e mezzo - conclude la capogruppo di Avs -. Ribadiamo la nostra contrarietà, ma allo stesso tempo stiamo dando altre idee, lo facciamo sia a livello nazionale che locale". Insomma per la sindaca Salis si tratta di una patata bollente non da poco, anche per la tenuta della sua maggioranza.