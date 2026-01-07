Bento: il Genoa attende la risposta dell’Al Nassr. Martinez Quarta per la difesa

Martinez Quarta e Bento, primi obiettivi di mercato del Genoa

Ore bollenti per l’operazione Bento. Il Genoa ha in mano l’accordo col portiere, la palla adesso passa all’Al Nassr, proprietario del suo cartellino. Sul tavolo un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni scarsi, che eventualmente sarebbe seguito da un nuovo accordo quadriennale tra il Grifone e il brasiliano classe 1999 in cerca di vetrina europea in chiave Mondiali di giugno.

Il club di Villa Rostan è in pole position, rimane valida anche l’offerta del West Ham, ma in questo momento la prima scelta di Bento è proprio il Genoa, che gli garantirebbe la titolarità.

In parallelo Diego Lopez, regista del mercato rossoblù, guarda anche all’Argentina. Il piano è quello di riportare in Italia Lucas Martinez Quarta, per 5 anni alla Fiorentina prima di trasferirsi un anno fa al River Plate. Difensore centrale di esperienza e personalità, Quarta diventa il primo obiettivo per la difesa rossoblù. Col club argentino ha un contratto fino al 2028, operazione impegnativa a livello economico.

Sempre per la difesa, rimane in piedi la possibilità di un immediato rientro di Alessandro Vogliacco dal prestito al Paok Salonicco. Situazione fluida, il Genoa si è preso qualche giorno per valutare se andare a fondo.

Interessa anche Wisdom Acquah, mediano classe 2007 di nazionalità ghanese. Si svincola a giugno, sarebbe un investimento in prospettiva, sullo stile dell’operazione Cuenca.

C’è intanto la prima ufficialità di questa sessione invernale: la conclusione anticipata del prestito di Valentin Carboni, rientrato all’Inter. Il club nerazzurro lo girerà a breve, sempre in prestito annuale, al Racing Avellaneda. Ieri l’argentino ha salutato definitivamente Pegli e non sarà convocato per la trasferta di domani a Milano.

Il mercato invernale del Genoa

Arrivi: -

Partenze: Carboni (fine prestito, Inter)