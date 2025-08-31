Genoa, assalto alla Juve. Onana in tribuna, Vogliacco al Paok

Tutto pronto allo stadio Luigi Ferraris per l’attesissimo match di questa sera tra Genoa e Juventus, con fischio d’inizio alle 18.30. Una partita che promette spettacolo e grande tensione, che vedrà i rossoblù affrontare una delle formazioni più forti e prestigiose del calcio italiano.
Per il Genoa si tratta di un’occasione importante per mettere alla prova la propria crescita in questo avvio di stagione e per cercare punti preziosi davanti al proprio pubblico.
La probabile formazione:
- Leali 1
- Sabelli 20
- Marcandalli 27
- Vasquez 22
- Martin 3
- Masini 73
- Frendrup 32
- Norton-Cuffy 15
- Carboni 23
- Stanciu 8
- Colombo 29
Aggiornamenti in tempo reale, analisi tattiche e interviste esclusive seguiranno subito dopo la partita su questo sito.
Il ritorno di Onana
Patrick Vieira accoglie nuovo centrocampista. Onana, classe 2000, è arrivato a Genova stamattina e poi sarà allo stadio per assistere al match fra i rossoblù e la Juventus. Nella sua prima esperienza nel Grifone ha collezionato solo nove presenze mettendosi in luce sono nel finale di stagione quando aveva acquisito un buon stato di forma.
Alessandro Vogliacco lascia il Genoa: Il difensore è un nuovo giocatore del Paok: ecco la nota del club greco. "Il PAOK FC annuncia l’acquisizione di Alessandro Vogliacco dal Genoa a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il difensore centrale italiano indosserà la maglia numero 4".
