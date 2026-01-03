De Rossi: “Genoa delusione sì, ma ero più preoccupato quando sono arrivato”

“C’è delusione, certo. Avevamo aspettative diverse a livello di risultato. Resettiamo subito e andiamo avanti. Testa a Milano”. Daniele De Rossi pane al pane. Nessun filtro, nessun ammortizzatore riguardo alle emozioni di un pomeriggio cominciato alla grande e finito col morale sotto i tacchi.

Colombo l’ha messa in discesa. Poi però il Pisa l’ha ripresa. Secondo tempo, invece, di rare emozioni. E alla fine, rammarico e fischi.

“Impatto positivo, poi però non siamo riusciti a dare continuità a quel buon inizio di gara. Ma ero più preoccupato due mesi fa, quando sono arrivato. Secondo me non è stata una partita disastrosa da parte nostra. Ci salveremo se cominceremo a essere più bravi nelle due aree. Lo stadio ci ha incitato per tutta la partita, se alla fine c’è stato malcontento, lo dobbiamo accettare. Adesso cominciamo a concentrarci su Milano”.

Alberto Gilardino ha un volto sollevato. Il punto conquistato a Marassi vale tanto e l’ex tecnico rossoblù non lo nasconde.

“Abbiamo disputato una buona gara – spiega l’allenatore del Pisa - non è semplice recuperare una partita del genere in questo stadio. Bravi i ragazzi. Siamo rimasti aggrappati alla partita, ho visto molte cose positive. Il gol subito è evitabile. Ci sono state situazioni dove potevamo fare meglio, ma rimaniamo pienamente fiduciosi nei nostri mezzi”.

L’accoglienza del popolo rossoblù. “Ringrazio tutto il mondo Genoa. Nutro grande affetto nei confronti di questa gente, senz’altro ricambiato. Porterò sempre nel mio cuore l’esperienza sulla panchina rossoblù”.