Genoa, a gennaio mercato senza limitazioni. Paletti per Napoli e Pisa

A fine novembre rimbalzò una voce che preoccupò non poco: ci sono diversi club che rischiano di avere limitazioni sull’imminente mercato di gennaio. Vennero fatti i nomi di alcune società a rischio paletti, tra cui quello del Genoa.
Adesso, stop alle chiacchiere, avanti con fatti e certezze dopo le valutazioni della Commissione Indipendente che vigila sui conti dei vari club professionistici, raccogliendo il testimone della Covisoc.
Ebbene, nella sessione invernale le limitazioni riguarderanno soltanto il Napoli e il Pisa, che potranno agire esclusivamente a saldo zero, cioè per ogni spesa ci dovrà essere un’entrata equivalente. Altrimenti, l’alternativa è una sola: un proporzionato aumento di capitale in caso di eccedenza.
L’obiettivo è quello di fare in modo che il rapporto tra il costo del lavoro allargato e i ricavi non superi la soglia dello 0,8. Napoli e Pisa sono andati oltre, di qui i paletti. Anche se pare che il club toscano sia intenzionato a ripianare, per avere massima libertà di operazione nelle prossime settimane.
Adesso tocca a Diego Lopez
Sotto la lente c’era soprattutto la Lazio, che a partire dalla prossima settimana potrà agire senza limitazioni, al pari degli altri 17 club della massima serie, Genoa compreso. Infondati, dunque, i sussurri che indicavano la società rossoblù a rischio di vincoli o addirittura di blocco.
Strada libera, insomma, per Diego Lopez, all’esordio da direttore sportivo del Grifone sul ponte di comando delle operazioni che dovranno prima sfoltire la maxi rosa attuale e poi piazzare innesti ad hoc per colmare le lacune dell’organico.
