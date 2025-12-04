Sampdoria, Pafundi lavora a parte. Ma con la Carrarese ci sarà

Simone Pafundi

Per la Sampdoria si avvicina la sfida di domenica a Marassi (ore 19,30) con la Carrarese. A fronte di tanti potenziali recuperi in formazione per Foti - su tutti Ferrari, Ricci e Abildgaard oltre a Depaoli che rientra dopo la squalifica - vanno valutate le condizioni di alcuni giocatori che comunque non preoccupano. Oggi lavoro individuale per Pafundi, che viene gestito al meglio fisicamente dopo lo stop con la nazionale Under 21 ma che sarà disponibile per la gara coi toscani (domani il rientro in gruppo). Lo stesso Pafundi potrebbe giocare più vicino a Coda, in un 3-4-2-1 con due trequartisti (l'altro sarà Cherubini) alle spalle dell'unica vera punta in rosa. Oggi lavoro a pieno ritmo per Pedrola, che ieri si era allenato a parte per fare un po' di potenziamento dopo i tanti stop anche nel corso dell'attuale stagione. Tutti i giocatori sono comunque disponibili, al di là dello stop di Bellemo per un problema a un polpaccio. Lavoro a parte oggi anche per Malagrida. Domani a Bogliasco altra seduta pomeridiana.

I rumors sul vertice Tey-Manfredi

Intanto si rincorrono i rumors - peraltro senza alcuna conferma ufficiale - di un incontro che sarebbe avvenuto o che comunque avverrà a breve, a Milano o comunque in Europa, tra il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi e l'investitore di Singapore Joseph Tey per fare il punto sulla gestione societaria e soprattutto sul budget di mercato in vista di gennaio. Un ritorno sulla scena di Tey che mancava da Genova da un paio di mesi. Per la cronaca oggi erano comunque a Genova sia i due "direttori" Andrea Mancini e Jasper Fredberg, sia il ceo amministrativo Fiorella.