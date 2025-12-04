Sport

Torna alla homepage

Sampdoria, Pafundi lavora a parte. Ma con la Carrarese ci sarà

Rumors su un incontro tra Tey e Manfredi ma nessuna conferma ufficiale: di sicuro, il club blucerchiato deve mettere sul tavolo il budget del mercato di gennaio
1 minuto e 30 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Un ragazzo coi capelli riccioliSimone Pafundi

Per la Sampdoria si avvicina la sfida di domenica a Marassi (ore 19,30) con la Carrarese. A fronte di tanti potenziali recuperi in formazione per Foti - su tutti Ferrari, Ricci e Abildgaard oltre a Depaoli che rientra dopo la squalifica - vanno valutate le condizioni di alcuni giocatori che comunque non preoccupano. Oggi lavoro individuale per Pafundi, che viene gestito al meglio fisicamente dopo lo stop con la nazionale Under 21 ma che sarà disponibile per la gara coi toscani (domani il rientro in gruppo). Lo stesso Pafundi potrebbe giocare più vicino a Coda, in un 3-4-2-1 con due trequartisti (l'altro sarà Cherubini) alle spalle dell'unica vera punta in rosa. Oggi lavoro a pieno ritmo per Pedrola, che ieri si era allenato a parte per fare un po' di potenziamento dopo i tanti stop anche nel corso dell'attuale stagione. Tutti i giocatori sono comunque disponibili, al di là dello stop di Bellemo per un problema a un polpaccio. Lavoro a parte oggi anche per Malagrida. Domani a Bogliasco altra seduta pomeridiana.

I rumors sul vertice Tey-Manfredi

Intanto si rincorrono i rumors - peraltro senza alcuna conferma ufficiale - di un incontro che sarebbe avvenuto o che comunque avverrà a breve, a Milano o comunque in Europa, tra il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi e l'investitore di Singapore Joseph Tey per fare il punto sulla gestione societaria e soprattutto sul budget di mercato in vista di gennaio. Un ritorno sulla scena di Tey che mancava da Genova da un paio di mesi. Per la cronaca oggi erano comunque a Genova sia i due "direttori" Andrea Mancini e Jasper Fredberg, sia il ceo amministrativo Fiorella. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Quattro uomini si salutano
Mercoledì 03 Dicembre 2025

Sampdoria: il ritorno di Tey e il budget del mercato che verrà

L'investitore di Singapore in questi giorni sarà in Europa per alcuni impegni e incontrerà anche il board blucerchiato. Domenica c'è la Carrarese, intanto si ferma Bellemo ma torna Abildgaard
Un campo di calcio davanti a una collina
Martedì 02 Dicembre 2025

Sampdoria, la Federclubs all'attacco della proprietà: "Liberiamoci di voi"

Domani la ripresa degli allenamenti dei blucerchiati in vista della Carrarese. Intanto i tifosi proseguono la contestazione nei confronti di Tey, Walker, Manfredi e Fredberg
Una partita di calcio: alcuni calciatori esultano, altri si disperano
Lunedì 01 Dicembre 2025

Sampdoria in zona Serie C, lungo confronto tra Foti e la squadra

Immediata ripresa a Bogliasco per i blucerchiati, penultimi in Serie B dopo la brutta sconfitta con lo Spezia
Un uomo seduto
Domenica 30 Novembre 2025

Gregucci: "Samp, non pettiniamo le bambole. Il gol è un problema"

Nuovo flop dei blucerchiati nello scontro diretto con lo Spezia: "Noi creiamo otto situazioni ma non tiriamo in porta, gli avversari ci castigano con un angolo e mezzo"

TAGS