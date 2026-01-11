Meteo, in arrivo settimana di nuvole e pioggia

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 1150 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

LUNEDI': la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi con deboli piogge in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su Riviera centrale e sull'Appennino giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1900 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

MARTEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con formazioni nebbiose in serata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2350 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.