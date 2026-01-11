Da mesi picchiava e minacciava la ex fidanzata: braccialetto elettronico a 47enne

Braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi alla ex fidanzata e ai luoghi da lei frequentati. Nei giorni scorsi, la polizia di stato ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Savona che ha coordinato le indagini, nei confronti di un cittadino italiano di 47 anni, residente a Savona, destinatario della misura cautelare.

Da settembre la donna era vittima di violenze e minacce

La decisione è arrivata dopo che gli agenti delle volanti sono intervenuti nell'abitazione della donna per una lite tra lei e l'ex fidanzato. Dalle indagini è emerso che, a partire dal mese scorso, la donna sarebbe stata sottoposta a reiterate condotte minacciose e moleste, nonché a episodi di violenza fisica.

Inoltre, l'uomo era già stato ammonito dal Questore di Savona per violenza di genere commessa ai danni proprio della ex.