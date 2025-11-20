Genoa, i club ribadiscono "Vogliamo un incontro con il presidente Sucu"

La priorità è quella di "poter avere un confronto con il presidente Sucu, come già richiesto in precedenza, nel massimo della chiarezza possibile". Questo il messaggio lanciato all'unisono dai club dei tifosi del Genoa, che nella serata di giovedì 20 novembre si sono riuniti per un incontro con l'avvocato Andrea D'Angelo, piccolo azionista del Genoa ed ex vicepresidente del club.

Sala piena all'Istituto Italiano di Saldatura di Genova, oltre 100 club tra presenti e persone collegate da remoto in rappresentanza di diversi club genoani, in occasione dell'incontro organizzato dall'Acg - Associazione Club Genoani - con l'avvocato D'Angelo.

Obiettivo dell'incontro è stato quello di imbastire una sorta di 'operazione verità' sulla situazione economico-finanziaria del Genoa Cfc, a partire dall'ultimo bilancio approvato dal CdA rossoblù ad ottobre per il primo semestre del 2025.

Continuità aziendale

Parole chiavi dell'incontro sono state 'Continuità aziendale', ovvero la possibilità da parte di una società di continuare la propria attività nel tempo.

L'avvocato D'Angelo spiega ad esempio come "La possibilità di mantenere la continuità aziendale, da parte di una società, si puo' basare su elementi interni, come ad esempio possesso di liquidità o crediti da altre società, oppure dall'esterno, con un socio che si impegni a fornire assistenza finanziaria alla società, per coprire perdite e mantenere l'equilibrio".

Il Genoa, ad oggi, confida di poter raggiungere gli obiettivi economici prefissati, certamente per la stagione corrente 2025/2026 e per quelle successive: anche se non è chiaro se con 'successive' si vuole intendere tutte quelle successive a quella attuale, o soltanto alcune.

Messaggio ai tifosi

Per questo e altri motivi, i tifosi vorrebbero che le domande venissero ascoltate direttamente dalla dirigenza rossoblù: il consiglio dell'avvocato D'Angelo ai tifosi è quello di proseguire con un "sostegno con dedizione assoluta alla squadra, e dall'altra parte la richiesta di chiarezza e confronto con la società".

Un invito al presidente del Genoa Dan Sucu era già partito nelle settimane precedenti, ma ad oggi non è arrivata nessuna risposta. Viene comunque garantito che la lettere dei tifosi dell'Acg si trova tra le pratiche sulla scrivania del presidente Dan Sucu.