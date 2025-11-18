Genoa, in centinaia a Pegli: De Rossi prepara la sfida col Cagliari tra rientri e nuovi stop

È iniziata a Pegli la settimana di lavoro del Genoa di Daniele De Rossi, atteso sabato alle ore 15 dalla trasferta sul campo del Cagliari. Atmosfera positiva e grande partecipazione: alcune centinaia di tifosi rossoblù hanno infatti riempito gli spalti del “Signorini” per assistere all’allenamento a porte aperte, sostenendo la squadra con applausi e cori per tutta la seduta.
De Rossi, sempre più al centro dell’affetto del popolo genoano, al termine dell’allenamento si è fermato a lungo per firmare autografi e salutare i presenti. Un gesto molto apprezzato che conferma il crescente feeling tra il nuovo tecnico e l’ambiente rossoblù.
Sul fronte della squadra, arrivano buone notizie dai rientri di Ekuban ed Ekhator, tornati ad allenarsi in gruppo. Più complicata invece la situazione di Onana e Cornet, costretti a fermarsi. Il centrocampista è alle prese con un affaticamento muscolare al flessore, mentre l’attaccante deve fare i conti con un risentimento nella stessa zona. Le loro condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma con ogni probabilità entrambi non saranno indisponibili per la trasferta in Sardegna.
IL COMMENTO
