Genoa, l’occasione di Fini in azzurro e il derby rossoblù Vasquez-Cuenca in Texas

L’esterno del Grifone parte titolare nell’Italia Under 21 che cerca riscatto in Montenegro. A San Antonio l’amichevole tra Messico e Paraguay con la sfida tra i due giocatori di De Rossi
1 minuto e 18 secondi di lettura
di Carlo Danani
Fini e Cuenca, in campo in Montenegro e negli Stati Uniti

Ultimi coriandoli di finestra internazionale sul Genoa. Echi di qualificazioni mondiali, ma non solo. Dopo l’incoronazione della Norvegia di Thorsby e Ostigard, il via libera ai playoff per l’Ucraina di Malinovskyi e l’eliminazione dell’Islanda di Ellertsson, per qualche rossoblù c’è ancora possibilità di raccogliere gloria con la maglia della selezione nazionale.

Per Seydou Fini, ad esempio. Ancora in attesa di debuttare nella corrente stagione di serie A (finora complessivamente in campo per soli sei minuti in Coppa Italia), per l’esterno rossoblù passa uno stuzzicante treno azzurro: accadrà alle 18.30 a Niksic, dove l’Italia Under 21 di Baldini sfiderà il Montenegro. C’è da dimenticare la bruciante sconfitta della scorsa settimana in Polonia. C’è soprattutto da riprendere a conquistare punti per la qualificazione diretta alla fase finale.

Il commissario tecnico cambia qualcosa e il vento delle novità soffia stavolta dalla parte di un Fini che avrà finalmente la possibilità di dimostrare qualità in questa stagione rimaste quasi sistematicamente in panchina.

Nella notte poi, quando in Italia saranno le 2,30 di mercoledì, a San Antonio in Texas ecco l’amichevole tra Messico e Paraguay. Tra i vari motivi d’interesse, spunta una sfida tutta rossoblù. Da una parte Johan Vasquez, bandiera e capitano del Messico, dall’altra Hugo Cuenca, gioiellino del Paraguay ormai stabilmente nella principale rappresentativa del suo Paese. Un motivo di vanto in assoluto, un orgoglio supplementare considerati i suoi vent’anni.

