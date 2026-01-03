Inseguito con coltello dentro un locale, paura per un 20enne della Spezia durante la maxi-rissa a Firenze

Circolano sui social da ore le immagini impressionanti della maxi-rissa esplosa nella notte di Capodanno, a Firenze.

Il momento clou quaranta minuti dopo la mezzanotte davanti a una pizzeria di piazza Duomo, dove una ventina di ragazzi ha cominciato una lotta a colpi di seggiole e tavolini presenti all'esterno del locale. Una rissa fra giovanissimi, quasi tutti stranieri, deflagrata per motivi sconosciuti e terminata dopo alcuni minuti.

Ventenne spezzino scambiato per componente della gang rivale

Ma dopo mezz'ora ci sarebbero stati nuovi tafferugli: secondo alcune testimonianze, un gruppo di ragazzi è tornato davanti al locale dando per prendersela con un ventenne ligure, residente alla Spezia, che stava aiutando i gestori a rimettere a posto, arrivando ad inseguirlo fin dentro il bar. Alcuni, secondo quanto raccontato, avrebbero avuto dei coltelli.

Fortunatamente, il ventenne spezzino è riuscito ad evitare l'aggressione fisica, protetto anche dai gestori della pizzeria: secondo quanto raccontato, i 'maranza' lo avrebbero inseguito perché scambiato con un componente di una gang rivale