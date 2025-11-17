L’uno-due della Juventus affonda le speranze del Genoa Women

De La Fuente, tecnico rossoblù (foto Genoa Cfc)

Ancora una trasferta amara per il Genoa Women, che torna a mani vuote da Biella, dove la Juventus gioca le sue partite interne.

E dire che l’inizio è positivo e incoraggiante per le ragazze di De La Fuente, attente in difesa e propositive nella metà campo altrui. Invece, appena prima della mezz’ora ecco il micidiale uno-due delle padrone di casa: sarà la svolta dell’intero match.

Il cross di Thomas è raccolto da Vangsgaard, che di testa supera Forcinella: 1-0. Pochi minuti e c’è il raddoppio con Girelli, che risolve una mischia con una precisa conclusione.

Nella ripresa le campionesse d’Italia sfiorano la terza rete con Libran e Vangsgaard e fanno buona guardia di fronte a un Genoa Women che non perderà più le misure, ma che non riuscirà a riaprire la contesa. Arriva così la terza sconfitta consecutiva in trasferta: l’appuntamento con il primo punto esterno è rimandato.

Sabato alle 12.30 alla Sciorba le rossoblù ospiteranno il Napoli, attuale quarta forza del campionato dopo aver superato l’Inter di misura.

Juventus-Genoa 2-0

Reti: 24’ Vangsgaard (J), 29’ Girelli (J)

Juventus: De Jong, Krumbiegel, Lenzini, Calligaris, Cascarino, Wälti (27′ Rosucci), Brighton (71′ Pinto), Thomas (81′ Moretti), Godo (46′ Libran), Vangsgaard, Girelli (81′ Cambiaghi). Allenatore: Canzi.

Genoa: Forcinella, Vigilucci, Di Criscio, Lipman (83′ Giles), Acuti, Monterubbiano (46′ Giacobbo), Cinotti, Hilaj, Cuschieri (64′ Massa), Bahr (65′ Bargi), Sondergaard (46′ Curraj). Allenatore: De La Fuente.

Arbitro: Tona Mbei. Ammonite: 57′ Brighton, 74′ Lipman

Sesta giornata: Sassuolo-Ternana 0-1; Parma-Fiorentina 1-1; Como-Milan 1-0; Napoli-Inter 1-0; Roma-Lazio 1-0; Juventus-Genoa 2-0.

La classifica: Roma 15; Como 12; Fiorentina 11; Napoli, Juventus 10; Milan, Lazio 9; Inter, Genoa, Parma 6; Sassuolo 5; Ternana 3.