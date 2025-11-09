Genoa-Fiorentina, è il De Rossi day. I viola perdono Kean. Live dalle 15

Alle 15 al Ferraris c’è Genoa-Fiorentina. E’ il De Rossi day, ma anche il giorno del debutto di Vanoli sulla panchina viola. Insomma, il vento della rivoluzione tecnica in ambienti che provano anche questa strada per ribellarsi alla trappola della bassa classifica. Insospettabile su entrambi i fronti nell'ultima estate. Le ambizioni erano ben altre.

I rossoblù punteranno ancora sul 3-5-2, sullo slancio dell’ottima esperienza lunedì a Reggio Emilia. Murgita e Criscito al Mapei Stadium le hanno azzeccate davvero tutte. E De Rossi, oggi in tribuna per una vecchia squalifica, ha intenzione di proseguire in questa direzione. All’ultimo momento si è bloccato Onana, che ha raggiunto Otoa e Malinovskyi (squalificato per somma di ammonizioni) tra gli indisponibili.

Subito una tegola pesante per Vanoli, che all’ultimo momento dovrà rinunciare a Kean, bloccato dopo un infortunio rimediato giovedì a Mainz nella partita di Conference League persa in pieno recupero. Sarà la prima volta da avversario al Ferraris per Albert Gudmundsson, che guiderà l’attacco dei toscani insieme a Dzeko o a Piccoli.

Le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Dzeko

Arbitro Guida

Genoa indisponibili: Otoa, Onana, Malinovskyi

Fiorentina indisponibili: Kean, Lamptey, Kouame, Gosens, Sabiri