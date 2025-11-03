Murgita esulta: "Una vittoria da Genoa, questi sono ragazzi splendidi"

"Una vittoria da Genoa". Così Roberto Murgita fotografa una serata e un successo che la bandiera rossoblù non dimenticherà più. "Senza montarsi la testa - aggiunge il tecnico ad interim del Grifone - abbiamo compiuto un primo passo. Adesso si può lavorare con un po' più di serenità. Un passo importante, anche se ci rendiamo ben conto che la strada sia solamente all'inizio".

Un Genoa ben messo in campo. Semplicità è stata la parola d'ordine in un contesto dove il tempo a disposizione era veramente ridotto al minimo. Con questo 3-5-2 che ha funzionato alla grande. "Esatto, questo modulo è conosciuto da molti nostri giocatori, insieme a Criscito ci è sembrata la strada più efficace da percorrere. Anche perchè non c'erano i margini temporali per fare altro. Comunque, al di là del modulo, senz'altro importante, fondamentale la reazione dei ragazzi. Reazione davvero eccezionale sotto tutti i punti di vista".

Genoa ancora una volta in vantaggio in trasferta. Ancora una volta rimontato. E lì i timori non potevano non bussare alla porta, sotto forma di brutti ricordi. E invece... "E invece la squadra questa partita l'ha voluta vincere fino in fondo. Così è stato per la grande forza di volontà che ci ha accompagnato dal primo all'ultimo minuto. Una voglia di vincere che avevano anche i nostri tifosi: il loro sostegno è stato preziosissimo, ci ha dato coraggio e determinazione per spingere fino in fondo".

Il Grifone riparte. Con le sue armi storiche: cuore, volontà, attaccamento alla maglia. "Tutto molto bello - conclude Murgita - ci siamo ritagliati un po' di serenità e di tranquillità. Adesso avanti con questo spirito. Ancora complimenti a tutti, perchè questa è la vittoria di questi splendidi ragazzi. Sia quelli che sono entrati, sia gli altri. Perchè tutti, veramente tutti, erano pronti per dare il loro contributo".

