LIVE Spezia - Padova 1-0: finisce il primo tempo al Picco

Cronaca

34' - Ancora Spezia pericoloso: cross teso da sinistra di Aurelio, velo di Di Serio e Lapadula a porta vuota non riesce a girare la sfera in porta, probabilmente sorpreso dalla traiettoria del pallone.

33' - Girata di Di Serio al volo che viene girata in corner da Fortin. Giocata pregevole dell'attaccante aquilotto

17' - Lo Spezia è in vantaggio, ha segnato Lapadula. Segna sempre lui, il fante delle Ande. Imbucata di testa di Vignali per Di Serio. Quest'ultimo elude l'intervento del difensore, va al cross e trova la zuccata vincente del numero 10.

Tabellino

Spezia - Padova: 1-0;

Reti: 17' Lapadula (S);

Ammoniti: 8' Belli (P), 30' Fusi (P);

SPEZIA (3-5-2): Sarr, Wisniewski, Mateju, Fellipe Jack; Vignali, Nagy Esposito, Beruatto, Aurelio; Lapadula, Di Serio.

PADOVA (3-5-2): Fortin; Belli, Sgarbi, Perrotta; Favale, Fusi, Crisetig, Di Maggio, Barreca; Bortolussi, Lasagna.

Pre partita

Dal Picco è tutto pronto per Spezia - Padova. Alle 20.30 il fischio d'inizio del match valevole per il turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie B. Aquile a caccia del bis dopo il primo successo stagionale maturato in casa dell'Avellino soltanto pochi giorni fa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Sarr, Wisniewski, Mateju, Fellipe Jack; Vignali, Nagy Esposito, Beruatto, Aurelio; Lapadula, Di Serio. All. D’Angelo. A disp. Mascardi, Loria, Hristov, Candela, Lorenzelli, Cassata, Kouda, Candelari, Soleri, Vlahovic.

PADOVA (3-5-2): Fortin; Belli, Sgarbi, Perrotta; Favale, Fusi, Crisetig, Di Maggio, Barreca; Bortolussi, Lasagna. All. Andreoletti. A disp.: Mouquet, Sorrentino, Pastina, Faedo, Villa, Ghiglione, Varas, Harder, Capelli, Tumiatti, Bonaiuto, Seghetti.