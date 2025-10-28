Vieira: “Niente alibi, contro la Cremonese è l'ora di vincere per i nostri tifosi”

Patrick Vieira incassa la fiducia di Dan Sucu, ma da un pezzo si sta rendendo conto che le parole ormai non bastano più. Il suo Genoa è ultimo, adesso da solo in fondo alla classifica. Con ancora zero vittorie in campionato e zero gol realizzati nelle quattro partite al Ferraris.

“Ne siamo consapevoli – spiega il tecnico nella conferenza che anticipa la partita con la Cremonese - Non voglio trovare alibi, è il momento di vincere per i nostri tifosi, sempre pronti a incitarci e a seguirci in massa come successo domenica a Torino”.

Marcandalli e Stanciu in gruppo, il ventaglio delle scelte è al massimo. Ma al solito Vieira gioca abbottonato quando gli chiedi qualche anticipazione sulla formazione iniziale: “C’è ancora tempo per fare le scelte. Mi dà fiducia lo spirito: qui nessuno ha mai mollato. Piuttosto, dobbiamo imparare dai nostri errori”.

Per un Thorsby rientrato dalla porta principale dopo tanta, troppa panchina, ecco un Martin invece fermo a zero minuti giocati nelle ultime tre partite.

“Morten ha fatto vedere la sua professionalità, non ha mai mollato anche quando non giocava. E’ rientrato molto bene in campo, su di lui si può sempre contare. Aaron ultimamente è in panchina, ha accettato questa situazione, si sta allenando bene ed è pronto per giocare”.

La Cremonese: ottima partenza per la squadra di Nicola, 11 punti in classifica e una sola sconfitta (contro l’Inter) in un avvio di stagione davvero convincente.

“E’ un gruppo aggressivo, compatto, che merita tutti i punti conquistati. Ora gioca in fiducia, sarà un avversario difficile da battere. Ne siamo ben consapevoli, ma al tempo stesso pronti a dare tutto per conquistare la vittoria. Durante gli allenamenti vedo i nostri ragazzi sempre uniti e concentrati, questo mi permette di mantenere grande fiducia nelle prestazioni e nei risultati”.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook