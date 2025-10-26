Rally, Matteo Bernini conquista il titolo assoluto del Campionato Croato

× Il tuo browser è obsoleto.

Grande vittoria per Matteo Bernini, che a soli sedici anni conquista il titolo assoluto nell'ultima tappa del Campionato Croato di Rally a Čiakovez. Il giovane campione ha vinto con 1'17" di vantaggio sul secondo conquistando, a bordo della Hyundai i20 preparata dal padre, dieci delle undici prove speciali del rally.

Bernini, il più promettente giovane nel panorama rally europeo, corre con i colori di Primocanale e vanta già numerosi successi nonostante la giovane età. Il suo debutto risale al 2022, quando a soli quattordici anni partecipa al Campionato Italiano Rallycross ottenendo ottimi risultati.

Nel 2023 ha continuato la sua crescita agonistica, conquistando il quarto posto assoluto nello stesso campionato. Nel 2024 è protagonista a livello internazionale con ACI Team Italia. Tra i suoi risultati più importanti : il primo posto nella classifica junior al Rally Poreč e la vittoria nella classe 4 al Delta Winter Rally Show. Inoltre, Bernini ha trionfato nell’edizione 2024/2025 del Gravel Rally Challenge e si è classificato quinto assoluto in Romania.

