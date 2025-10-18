Lo Spezia sprofonda al Picco: il Cesena vince e condanna D'Angelo

LA SPEZIA - Sprofondo bianco al Picco. Lo Spezia non sa più vincere. Il Cesena si impone con il punteggio di 2-1, grazie a una doppietta di Frabotta che ribalta il vantaggio iniziale di Lapadula. Le aquile, sempre più nel limbo, continuano a occupare l'ultima casella della classifica nel campionato di Serie B. Al termine del match fischi e contestazione, con i calciatori chiamati a gran voce sotto la curva dagli esponenti della Ferrovia.

La novità tattica di D'Angelo, con il passaggio alla difesa a quattro, ha dato verve iniziale. Un'inerzia positiva che ha consentito allo Spezia di trovare immediatamente il vantaggio. Alla lunga, però, sono mancate le certezze. La squadra ha perso prima le distanze. Poi i soliti errori macroscopici da palla inattiva che sono costati la rimonta e la quinta sconfitta stagionale.

Dopo la conferma arrivata soltanto pochi giorni fa, torna prepotentemente in bilico Luca D'Angelo. Il cambio di rotta auspicato non è arrivato. Saranno ore calde negli uffici di via Melara, complice la presenza del proprietario Thomas Roberts. Il patron aquilotto, giunto dagli States per assistere alla gara del Picco, sarà chiamato ora a condividere una scelta importante per il futuro della squadra in maglia bianca.

Cronaca

97' - Esposito ancora su calcio di punizione impensierisce Klinsmann, bravo a opporsi.

91' - Punizione di Esposito ben calciata sul palo di Klinsmann: il portiere la vede tardi ma riesce comunque a respingere la sfera in corner.

62' - Blesa si fionda sun cross al bacio di Frabotta ma non riesce a girare la sfera in rete.

56' - Dai 25 metri la botta di Salvatore Esposito deviata da un attento Klinsmann in corner.

Primo tempo

46' - Rasoiata di Frabotta, il Cesena passa in vantaggio. Doppietta del numero 99, liberato da un perfetto schema su punizione che lo ha portato a calciare indisturbato dal limite dell'area. La sfera si infila a fil di palo alla sinistra di Sarr.

38' - La pareggia il Cesena: a segno Frabotta. L'esterno si fionda su una spizzata di Ciofi e di testa spedisce in porta la sfera. Altro gol subito da palla inattiva per lo Spezia.

26' - Francesconi si divora il pari. Il centrocampista arriva a rimorchio e dal dischetto di rigore sbaglia un penalty in movimento calciando alto.

22' - Palo di Blesa. L'attaccante arriva a tu per tu con Sarr e calcia a incrociare, ma la sfera termina sul legno e finisce sul fondo.

4' - Pronti, via e si sblocca il match, gol di Lapadula: l'attaccante è lesto a fiondarsi su cross da sinistra di Aurelio e a battere in rete da pochi passi.

Tabellino

Spezia - Cesena: 1-2;

Reti: 4' Lapadula (S), 38' Frabotta (C), 46' Frabotta (C);

Ammoniti: 17' Francesconi (C), 14' All. Mignani (C), 48' Castagnetti (C), 76' Klinsmann (C), Mangraviti (C), 95' Esposito (S);

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju, Cassata (63' Candelari), Nagy (82' Di Serio), Esposito, Kouda (46' Vignali), Aurelio (63' Beruatto), Lapadula, Soleri (70' Vlahovic).

CESENA (3-5-2): Klinsmann, Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (82' Guidi), Francesconi (73' Adamo), Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi (82' Diao), Blesa.

Pre partita

Tutto pronto allo stadio Alberto Picco. Alle 19.30 il fischio d'inizio di Spezia - Cesena, gara valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B. A dirigere la sfida l'esordiente Calzavara della sezione di Varese.

Dopo una lunga e turbolenta sosta nazionali lo Spezia è pronto a ripartire. L'obiettivo è centrare il primo successo stagionale per smuovere la classifica e abbandonare l'ultimo posto. Match importante anche per Luca D'Angelo, a un passo dall'esonero dopo la sconfitta casalinga contro il Palermo. Il tecnico dovrà mostrare alla società, che ha scelto di confermarlo, di avere ancora il polso della situazione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju, Cassata, Nagy, Esposito, Kouda, Aurelio, Lapadula, Soleri. All. D’Angelo. A disp.: Mascardi, Loria, Fellipe Jack, Cistana, Onofri, Lorenzelli, Candela, Beruatto, Vignali, Candelari, Vlahovic, Di Serio.

CESENA (3-5-2): Klinsmann, Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Blesa. All. Mignani. A disp.: Fontana, Ferretti, Celia, Piacentini, Amoran, Adamo, Arrigoni, Bertaccini, Guidi, Diao, Tosku