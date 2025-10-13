Sport

Torna alla homepage

Dal Parma alla Fiorentina: Vieira, cinque partite per far sbocciare il suo Genoa 2.0

2 minuti e 7 secondi di lettura
di Carlo Danani
Da 11 mesi Vieira è l'allenatore dei rossoblù (foto Genoa Cfc)

Patrick Vieira e un orizzonte di profondi pensieri. C’è un Genoa da far ripartire: 2 soli punti in 6 giornate rappresentano un bottino insufficiente anche di fronte a un calendario oggettivamente di tremenda salita.

Adesso strada più in discesa: ma sarà davvero così?

Ora – sulla carta – fino alla prossima sosta il percorso abbassa le difficoltà proponendo le partite al Ferraris contro Parma, Cremonese e Fiorentina e le trasferte di Torino (granata) e Reggio Emilia (Sassuolo).

C’è un Genoa 2.0 da risollevare in fretta. Perché, se da una parte è vero che il credito del tecnico in società è ancora importante, da un’altra la classifica comincia a pressare un Grifone ancora alla ricerca di una prima vittoria fin qui sempre sfuggita.

Con quali giocatori se la giocherà Vieira? Soprattutto, con che atteggiamento? Quello più brillante invocato prima della Lazio (“dovremo prenderci più rischi”) oppure quello più accorto esibito in trasferta? Domenica contro il Parma emergeranno i primi, importanti ma non ancora decisivi segnali.

Le migliori risposte arrivano dalla linea verde

Cosa è oggi il suo Genoa 2.0? E’ un gruppo alla piena ricerca di se stesso, chiamato a pagare un forte dazio al vento del rinnovamento estivo e pure a una carta d’identità molto più verde. Anche se poi scopri che proprio da due Under 21, Norton-Cuffy ed Ekhator, sono arrivate le risposte più concrete in un contesto dove qualche senatore è andato in piena difficoltà.

Patrick, servono al più presto dei punti fissi

Al netto di infortuni (pochi) e scelte non ancora definitive, fin qui il turn over è stato importante. Se è vero, come è vero, che tra i giocatori di movimento soltanto lo stesso Norton-Cuffy e Vasquez hanno giocato tutti i minuti di campionato. Un indice che riflette chiaramente un “avanti c’è posto” in questo Genoa alla piena ricerca del suo punto di equilibrio, votato a un gioco dispendioso nel recupero palla, con la volontà di “andare a prendere alti gli avversari”. Salvo però poi farsi schiacciare inesorabilmente da Bologna e Napoli o magari prendere micidiali ripartenze come contro la Lazio proprio quando un attimo prima il comandante aveva dichiarato “all’attacco”.

Urgono segnali dal tecnico, ma anche dalla squadra

Insomma, da domenica al 9 novembre, tre settimane per scoprirne molto di più, col paravento degli alibi ormai ridotto all’osso. Certamente aspettando risposte da Patrick, ma pure da un gruppo di giocatori che non potrà tergiversare all’infinito dietro alla figura, peraltro carismatica, del suo allenatore.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì 06 Ottobre 2025

Genoa sull’altalena, la classifica piange ma la squadra è con Vieira: col Parma saranno già brividi salvezza

Una magìa alla Dieguito nello stadio intitolato a Maradona: il tacco geniale di Ekhator entra di diritto tra le nomination per il gol dell’anno. Ecco, quella pennellata di classe cristallina rappresenta il punto più alto di un primo tempo giocato alle soglie della perfezione da un Genoa capace di ar
Domenica 05 Ottobre 2025

Rammarico Genoa: a Napoli non basta la magìa di Ekhator e resta ultimo

Al Maradona, dopo una partita altamente equilibrata, finisce col Napoli che accoglie come una liberazione il triplice fischio di La Penna e col Genoa costretto alla terza sconfitta consecutiva: mai era successo prima d'ora sotto la gestione Vieira. Al di là della battuta d'arresto, il Grifone torna