Rugby, l'Italia sfiderà il Cile e non Samoa al Ferraris di Genova

L'Italia affronterà il Cile e non Samoa nell'incontro in programma a Genova il 22 novembre, nell'ambito delle Nations Series. World Rugby ha confermato di aver apportato la modifica al calendario internazionale, inserendo i sudamericani che si sono appena qualificati ai Mondiali 2027 proprio ai danni della nazionale dell'Oceania.

La partita, ricorda la federazione italiana, sarà il primo test match tra l'Italia e la nazionale cilena. La decisione è stata raggiunta di comune accordo tra le tre federazioni, World Rugby ed il Sei Nazioni, organizzatore delle Nations Series, a seguito di una richiesta da parte di Samoa, che nella doppia sfida col Cile ha mancato l'accesso alla World Cup 2027 in Australia. Ora Samoa sta preparandosi al Torneo finale di qualificazione al torneo iridato, che si svolgerà a Dubai dall'8 al 18 novembre.

"Accogliamo questo cambio di calendario come una grande opportunità per portare una sfida inedita sulla scena internazionale, in una città dalla grande passione sportiva - ha dichiarato il presidente della Fir, Andrea Duodo -. Genova è stata teatro di alcuni test-match storici e ospita un'orgogliosa comunità sudamericana, che siamo certi contribuirà a creare un clima di festa sugli spalti, dando vita al contesto ideale per un fantastico incontro di rugby".

