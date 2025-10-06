Genoa, anticipi e posticipi fino a gennaio: 4 volte in campo la domenica, 3 di lunedì

Il Genoa scopre date e orari delle sue partite da fine novembre a fine gennaio, precisamente dalla tredicesima alla ventiduesima giornata. In questi dieci incontri, i rossoblù giocheranno quattro volte di domenica, ben tre di lunedì, due di sabato e una di giovedì.
Per quanto riguarda gli orari, la squadra di Vieira andrà in campo 3 volte alle ore 15, altrettante alle 18 o 18.30, altrettante alle 20.45 e una volta alle 12.30.
Tredicesima giornata: Genoa-Verona sabato 29/11 ore 15
Quattordicesima: Udinese-Genoa lunedì 08/12 ore 18
Quindicesima: Genoa-Inter domenica 14/12 ore 18
Sedicesima: Genoa-Atalanta domenica 21/12 ore 20.45
Diciassettesima: Roma-Genoa lunedì 29/12 ore 20.45
Diciottesima: Genoa-Pisa sabato 03/01 ore 15
Diciannovesima: Milan-Genoa giovedì 08/01 ore 20.45
Ventesima: Genoa-Cagliari lunedì 12/01 ore 18.30
Ventunesima: Parma-Genoa domenica 18/01 ore 12.30
Ventiduesima: Genoa-Bologna domenica 25/01 ore 15
Definite anche le coordinate degli ottavi di Coppa Italia: a Bergamo Vasquez e compagni sfideranno l'Atalanta mercoledì 3 dicembre alle 15, a soli 18 giorni di distanza dalla gara di campionato, in programma al Ferraris.
