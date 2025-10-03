Sport

Torna alla homepage

Vieira: “A Napoli per rialzarci subito. Lo 0-3 con la Lazio ci aiuterà a crescere"

1 minuto e 49 secondi di lettura
di Carlo Danani
Vieira: "Non sono deluso, sono contento di lavorare con questi ragazzi" (foto Genoa Cfc)

“Siamo una squadra giovane, per questo dobbiamo accettare ogni tanto di fare un passo indietro. Certo, perdere 3-0 non può lasciarci indifferenti. Adesso sta a noi imparare dagli errori e ripartire immediatamente. A cominciare da Napoli”.

Patrick Vieira rilancia subito. Il pesante ko contro la Lazio deve essere per forza digerito in fretta. Non c’è alternativa. All’orizzonte ci sono i campioni d’Italia e la testa bassa deve rialzarsi all’istante.

“Alla fine della partita i tifosi hanno lanciato un messaggio di unità. Ecco, questo è un segnale importantissimo per noi. Ci dà ancor più voglia di competere e di lottare” aggiunge il tecnico riferendosi ai cori d’incitamento della Gradinata Nord ai giocatori.

“I 3 pugni che abbiamo preso devono essere importanti. Contro la Lazio non abbiamo fatto la partita che volevamo, ma non dobbiamo buttare via quanto di buono fatto fino ad ora. Non dimentico le 4 partite precedenti, dove ce la siamo giocata alla pari. Se ad esempio lunedì avessimo fatto almeno un gol prima dell’intervallo, e ci siamo andati molto vicini, qualcosa d’importante poteva cambiare. Dettagli, insomma, su cui continuiamo a lavorare”.

Qualche cambiamento sì, ma il modulo no

Qualcosa per domenica andrà cambiato. Sì, ma cosa? Qualche giocatore, ad esempio?

“Stiamo analizzando tutti insieme le prossime mosse. Ma non è un discorso di giocatori, tutto parte e arriva dalla squadra. Ecco, quello che non ho intenzione di cambiare è il modulo e nemmeno la filosofia di questo gruppo”.

Ultimo posto e 2 soli punti in classifica.

“Non sono deluso, sono realista. La classifica non fa piacere ma, ripeto, io fin qui ho visto più prestazioni positive che negative. Certo, per crescere servirà più pressione sulla palla, più copertura. Questo è il nostro percorso di crescita. Lo accettiamo. Cosa possiamo fare? Accelerare il più possibile il passo”.

Cornet si ferma ancora, speranza per Onana

Fuori Messias e Stanciu. E si sapeva. Per Napoli, indisponibile anche Cornet. Vieira spiega che Maxwel “ha avuto un affaticamento agli adduttori”. C’è qualche speranza di recuperare Onana, tornato ad allenarsi col gruppo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 02 Ottobre 2025

Genoa, si ferma Stanciu: salta il Napoli. Vent’anni senza Franco Scoglio

C’è un problema in più per Vieira lungo la strada che porta alla partita di domenica a Napoli (ore 18): si blocca Nicolae Stanciu, costretto a saltare la trasferta al Maradona e pure gli impegni con la Nazionale. Distrazione al bicipite femorale per il centrocampista rumeno: si punta a recuperarlo p
Mercoledì 01 Ottobre 2025

Paradosso Genoa: al quinto posto per abbonamenti venduti ma ancora zero gol al Ferraris

Il Genoa e quelle illusioni coltivate per 4 giornate di campionato. Vero, raccogliendo solo 2 punti, ma giocandosela sempre alla pari contro chiunque, compresi i top club. Poi la batosta davanti alla Lazio: doveva essere il trampolino verso le aspettative cullate in estate e, invece, ecco una doccia
Martedì 30 Settembre 2025

Vieira: “La peggior partita della mia gestione. Siamo in debito con i tifosi”

“E’ stata la peggior partita della mia gestione. Siamo in debito con i nostri tifosi, di questo siamo ben consapevoli. Dopo una serata del genere dovremo rivedere qualcosa. Ma questo è stato un semplice incidente di percorso. Voltiamo pagina e testa subito al Napoli”. E’ un Patrick Vieira molto rab