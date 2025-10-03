Vieira: “A Napoli per rialzarci subito. Lo 0-3 con la Lazio ci aiuterà a crescere"

Vieira: "Non sono deluso, sono contento di lavorare con questi ragazzi" (foto Genoa Cfc)

“Siamo una squadra giovane, per questo dobbiamo accettare ogni tanto di fare un passo indietro. Certo, perdere 3-0 non può lasciarci indifferenti. Adesso sta a noi imparare dagli errori e ripartire immediatamente. A cominciare da Napoli”.

Patrick Vieira rilancia subito. Il pesante ko contro la Lazio deve essere per forza digerito in fretta. Non c’è alternativa. All’orizzonte ci sono i campioni d’Italia e la testa bassa deve rialzarsi all’istante.

“Alla fine della partita i tifosi hanno lanciato un messaggio di unità. Ecco, questo è un segnale importantissimo per noi. Ci dà ancor più voglia di competere e di lottare” aggiunge il tecnico riferendosi ai cori d’incitamento della Gradinata Nord ai giocatori.

“I 3 pugni che abbiamo preso devono essere importanti. Contro la Lazio non abbiamo fatto la partita che volevamo, ma non dobbiamo buttare via quanto di buono fatto fino ad ora. Non dimentico le 4 partite precedenti, dove ce la siamo giocata alla pari. Se ad esempio lunedì avessimo fatto almeno un gol prima dell’intervallo, e ci siamo andati molto vicini, qualcosa d’importante poteva cambiare. Dettagli, insomma, su cui continuiamo a lavorare”.

Qualche cambiamento sì, ma il modulo no

Qualcosa per domenica andrà cambiato. Sì, ma cosa? Qualche giocatore, ad esempio?

“Stiamo analizzando tutti insieme le prossime mosse. Ma non è un discorso di giocatori, tutto parte e arriva dalla squadra. Ecco, quello che non ho intenzione di cambiare è il modulo e nemmeno la filosofia di questo gruppo”.

Ultimo posto e 2 soli punti in classifica.

“Non sono deluso, sono realista. La classifica non fa piacere ma, ripeto, io fin qui ho visto più prestazioni positive che negative. Certo, per crescere servirà più pressione sulla palla, più copertura. Questo è il nostro percorso di crescita. Lo accettiamo. Cosa possiamo fare? Accelerare il più possibile il passo”.

Cornet si ferma ancora, speranza per Onana

Fuori Messias e Stanciu. E si sapeva. Per Napoli, indisponibile anche Cornet. Vieira spiega che Maxwel “ha avuto un affaticamento agli adduttori”. C’è qualche speranza di recuperare Onana, tornato ad allenarsi col gruppo.

