Grande cuore Entella, ma il Bari strappa il pareggio all'88' in una partita ricca di emozioni

Un match ricco di emozioni quello giocato ieri al Comunale di Chiavari, dove l'Entella ha recuperato uno svantaggio iniziale contro il Bari, per poi vedere sfumare la vittoria all'ultimo minuto con un gol del pari avversario. Il risultato finale è stato un equilibrato 2-2 che lascia sensazioni contrastanti tra i tifosi locali.

Il Bari si è fatto vedere in avanti fin dai primi minuti con un paio di azioni pericolose, ma la mancanza di precisione ha impedito di capitalizzare. Al 35' la rete che ha sbloccato la partita: Verreth, servito con un tocco al limite dell'area, ha calciato con precisione superando Colombi. 0-1 e vantaggio ospite al termine del primo tempo.

La ripresa si è aperta con un'Entella determinata a cambiare volto alla partita. Al 48', Fumagalli ha pareggiato con un bel tiro dal limite che ha centrato la parte bassa della traversa prima di infilarsi in porta. Solo sette minuti più tardi è arrivato il sorpasso, grazie a una punizione calciata da Benali e alla spettacolare semirovesciata di Tiritiello, imbeccato nel cuore dell'area. La prodezza del difensore ha mandato in visibilio il pubblico di casa.

L'Entella ha avuto ulteriori occasioni per chiudere la partita, con Fumagalli e Bariti pericolosi davanti a Cerofolini, ma numerose sono state le azioni annullate o neutralizzate dalla difesa barese e dal portiere ospite. Proprio nel finale, al minuto 88, il Bari è riuscito a strappare il pareggio con un tocco vincente di Gytkjaer in una mischia successiva a un calcio d'angolo.

Nel recupero, un ultimo tentativo disperato di Franzoni è uscito a pochissimi centimetri dal palo, lasciando così l'Entella con l'amaro in bocca per un traguardo sfuggito sul filo di lana.

Il campionato prosegue e per i biancocelesti di Chiavari è arrivato il momento di lavorare sulla continuità per provare a scalare posizioni.