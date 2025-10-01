Sport

Torna alla homepage

SportAbility Day: appuntamento al MySport Village Sciorba con la 5° edizione

La più grande festa dello sport per tutte le abilità
11 secondi di lettura
di r.c.

Genova si prepara ad ospitare la quinta edizione dello SportAbility Day, la più importante festa dello sport in Liguria per persone con disabilità. Appuntamento fissato per sabato prossimo 4 ottobre nella magnifica cornice dell’impianto polisportivo MySport Village Sciorba.

TAGS