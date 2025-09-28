Sport

Vieira spinge il Genoa all'attacco: “Con la Lazio dovremo prenderci più rischi”

di Carlo Danani
Patrick Vieira e Jeff Ekhator (foto Genoa Cfc)

Dalla Coppa Italia al campionato, dall’Empoli alla Lazio. Il Genoa rivitalizzato dal passaggio del turno e da una serata del tutto soddisfacente, torna a inseguire quella prima vittoria in campionato che, dopo 4 giornate, comincia davvero a pesare. Sempre al Ferraris, nel posticipo delle 20.45 che domani concluderà la quinta giornata.

D’accordo la squadra rivoluzionata nel mercato estivo, d’accordo il calendario fin qui in salita. Ma a fine settembre gli alibi cominciano a diventare davvero sottili. E questo Patrick Vieira lo sa bene: “Io – spiega nella conferenza stampa pre gara -  comunque non sono preoccupato, perché vedo i miei calciatori giocare sempre per la squadra e mai per loro stessi. Così è successo anche giovedì contro l’Empoli, partita difficile ma ce la siamo cavata bene, segnando 3 gol. La vittoria in campionato arriverà, di questo sono certo”.

Vieira entra poi nello specifico: “Dovremo prenderci più rischi, calciare di più da fuori, portare più gente nell’area di rigore avversaria. Questo è un discorso di squadra, non di singoli giocatori”.

“In serie A – aggiunge il tecnico - bisogna lavorare sui dettagli ed è quello che stiamo facendo dal primo giorno. Se andiamo ad analizzare bene le partite, mancano soltanto i punti, le prestazioni ci sono sempre state, abbiamo sempre affrontato gli avversari faccia a faccia. Per vincere serve però un passo in avanti ed è quello che cercheremo di fare al più presto, prendendoci appunto più rischi”.

La Lazio. “Vero che ha diversi assenti, ma è altrettanto vero che ha giocatori e un allenatore di qualità. Arriva da una sconfitta nel derby contro la Roma e questo aumenterà la sua voglia di vittoria”.

Messias fuori, prima chiamata per Cornet

Dal campo. “Per Messias si tratta di un leggero problema all’adduttore, domani non ci sarà. Ostigard e Cornet si sono regolarmente allenati”. Maxwel sarà convocato per la prima volta nella sua seconda stagione al Grifone: “Un giocatore – conclude Vieira - con le sue qualità ti può cambiare la partita in 10-15 minuti. Ma non dimentico Cuenca e Venturino, anche loro sono davvero bravi e avranno opportunità di dimostrarlo”.

