Genoa, arriva una Lazio rimaneggiata. Marco Pellegri nuovo travel manager

La Coppa Italia torna nel congelatore: se ne riparlerà a dicembre con la trasferta di Bergamo. Il Genoa rimette nel mirino quella vittoria che ancora manca in campionato: l’avversario è di quelli tosti e blasonati anche se, scavando, la sfida di lunedì alle 20.45 al Ferraris concede ottime possibilità ai rossoblù.

Anti vigilia serena al Centro Signorini. Cornet e Ostigard potrebbero essere convocati, Onana ancora no, così come un Messias da valutare dopo il problema all’adduttore accusato giovedì contro l’Empoli.

Ampio ventaglio di scelte per un Vieira che in Coppa Italia ha trovato risposte importanti soprattutto da Venturino e Marcandalli.

Sarri e un centrocampo da inventare

A Genova ecco arrivare una Lazio alle prese con un momentaccio. La sconfitta nel derby ha inevitabilmente lasciato uno strascico di malumore. In più, per l’occasione Sarri dovrà inventarsi quasi tutto il centrocampo. Probabile che il 4-3-3 venga accantonato per spolverare il 4-2-3-1. Mancheranno gli squalificati Guendouzi e Belahyane, oltre agli infortunati Rovella e Dele-Baschiru. Spazio senz’altro a Cataldi, da valutare poi i ritorni di Vecino e Basic, oltre all’idea di avanzare Gila dalla difesa alla mediana.

Marco Pellegri nuovo travel manager rossoblù

A distanza di 5 anni Marco Pellegri rientra nel Genoa. Il padre di Pietro, già team manager rossoblù dal 2017 al 2020, nelle ultime stagioni al Torino, ricoprirà il ruolo di travel manager e curerà i rapporti con i club dei tifosi, lavorando in sinergia con Christian Vecchia e Matteo Rossi.

La Primavera difende il primato a Cagliari

Domani alle 13 in Sardegna la squadra di Sbravati difenderà il primo posto in classifica. Con un bilancio di 4 vittorie e un pareggio, la Primavera del Genoa proverà ad allungare un avvio di campionato davvero convincente di fronte ai sardi, attualmente in coda alla graduatoria con 3 soli punti.

L’Italia di Romano debutta nel Mondiale Under 20

Domani in Cile, quando in Italia saranno le 22, esordio degli azzurrini di Nunziata: primo avversario sarà l’Australia. Marco Romano, emergente del Genoa, scalpita per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prestigiosa rassegna iridata.

