Vieira: “Il mio Genoa in crescita costante. Colombo? Il gol arriverà presto”

Venturino ed Ekhator: assist e gol (foto Genoa Cfc)

Vincere fa molto bene. Sempre e comunque. E’ Coppa Italia, certo, è un semplice passaggio di turno agli ottavi di finale. Ma dopo 40 giorni senza successi, per il Genoa questi 3 gol all’Empoli rappresentano pur sempre una preziosa doccia di entusiasmo e di autostima da riversare sul campionato che torna dietro l’angolo. Unica nota stonata della serata, la sostituzione di Messias, alle prese con un problema fisico da valutare nelle prossime ore.

“Sono contento - commenta Patrick Vieira nel post gara - perché questa partita ci trasmette fiducia. Era importante passare il turno, questo era il nostro obiettivo”.

Stanciu in posizione più arretrata a centrocampo.

“E’ una soluzione che abbiamo voglia di provare. Con la sua esperienza e la sua qualità tecnica, Nicolae aiuta la squadra a gestire un po’ meglio la palla”.

Più in generale: “Ho visto una squadra con voglia, sempre pronta ad andare a pressare alto, a costruire il più possibile. Questa deve essere la nostra filosofia di gioco”.

Il ritorno in campo di Venturino. "E’ entrato molto bene, ha dato energia e qualità. Deve continuare così. Marcandalli? E’ una garanzia, conferma quello che sta facendo da inizio campionato".

Ekhator, gol e segnali positivi. “Sono contento per Jeff, per un attaccante è sempre importante fare gol. E’ entrato con voglia ed energia. Mi è piaciuto come ha aiutato la squadra giocando spalle alla porta. Gronbaek? Ha bisogno di tempo per conoscere il campionato italiano. Ha fatto vedere qualità molto interessanti, nelle sue corde ha gol e assist. Avanti così”.

Infine, conclusione sul tanto criticato Colombo, contro l’Empoli apparso in ripresa rispetto a Bologna. Vieira conferma le parole al miele sul suo attaccante: “Lorenzo gioca sempre per la squadra, mette pressione sull’avversario, non molla mai. Non sono preoccupato, ha fatto un ottimo assist per Frendrup. Il gol arriverà presto”.

