LIVE 38': Genoa-Empoli 1-1 toscani vicini al raddoppio con Guarino, colpo di testa appena fuori

35': contropiede dell'Empoli, cross di F.Carboni per Popov, che di testa alza troppo la mira, pallone sopra la traversa

32': Saporiti sulla destra mette al centro per Guarino, che di testa colpisce indisturbato nell'area piccola. Il pallone esce di poco

30': triangolazione al limite dell'area tra Carboni e Colombo. Il tiro di Valentin esce di poco

28': contropiede solare sull'asse Colombo-Carboni, ma l'azione sfuma perchè sulla destra non arriva un compagno a inserirsi

23': buono spunto di Gronbaek, atterrato al limite dell'area da Guarino. Batte Stanciu: tiro appena sopra la traversa

17': Empoli vicino al raddoppio. Percussione di Moruzzi sulla destra, si accentra e lascia partire un tiro respinto da Leali

14': GOL - Furiosa reazione del Genoa. Martin per Colombo, che serve uno splendido assist per Frendrup. Morten entra in area e supera Perisan con un preciso tiro a fil di palo: 1-1

12': GOL - Punizione dal limite per l'Empoli: fallo di V.Carboni su Yepes. Batte Saporiti, che supera Leali aggirando la scarna barriera rossoblù: 0-1

8': spunto sulla destra di Stanciu, cross per Gronbaek che però non raggiunge il pallone

4': Colombo per Carboni, tiro deviato in calcio d'angolo dalla difesa toscana

1': il Genoa gioca con la tradizionale casacca rossoblù e attacca sotto la Gradinata Nord

E' il giorno di Genoa-Empoli. Vieira ne cambia ben 6 rispetto all'undici di partenza a Bologna. In difesa, ecco il ritorno di Sabelli e Marcandalli, che peraltro al Dall'Ara aveva giocato il secondo tempo. A centrocampo, Masini inizialmente in panchina: dentro Stanciu. Sulla trequarti, ben 3 novità: Carboni a destra, Messias al centro e Gronbaek a sinistra. Conferma per Leali in porta, Vasquez e Martin davanti a lui. E, ancora, conferma pure per Frendrup e Colombo. Ampio turn over per Pagliuca, in vista della partita di domenica contro la Carrarese.

Attesi circa diecimila spettatori allo stadio Ferraris per questo sedicesimo di finale che promuoverà la vincente agli ottavi, da affrontare sul campo dell'Atalanta in dicembre. Sono 25 i convocati da Vieira: fuori dalla lista per la partita con l'Empoli restano Cornet, Onana e Ostigard.

Le formazioni ufficiali

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Stanciu; V.Carboni, Messias, Gronbaek; Colombo. All. Vieira

EMPOLI (3-4-2-1): Perisan; Obaretin, Guarino, F.Carboni; Ebuehi, Belardinelli, Yepes, Moruzzi; Saporiti, Ilie; Popov.

