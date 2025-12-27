Cronaca

Incidente in corso Marconi: schianto tra un’auto dei carabinieri e un’altra macchina

Sul posto la polizia locale. Deviato su via Rimassa il traffico di corso Marconi
di Aurora Bottino

Paura alla Foce a Genova dove intorno alle 21 un’auto dei carabinieri si è schiantata con un’altra auto all’incrocio tra corso Marconi e via Rimassa.

I soccorsi

Sul posto due ambulanze, la squadra emergenza 823 e 828, la polizia locale e una volante della polizia di Stato. I due militari a bordo dell’auto di servizio sono stati soccorsi e trasportati in codici e giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Portato, con lo stesso codice ci gravita, anche l’uomo alla guida dell’altro veicolo.

