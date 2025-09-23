Sport

Squalificato Vieira: salta Genoa-Lazio. Ostigard e Cornet rientrano in gruppo

di Carlo Danani
Per Vieira un turno di squalifica e ammenda di 15.000 euro (foto Genoa Cfc)

Era ampiamente nell’aria, adesso è ufficiale: il giudice sportivo ha squalificato per un turno Patrick Vieira, che dunque non potrà guidare dalla panchina il Genoa lunedì sera nella delicata partita contro la Lazio. L’incontro chiuderà il programma della quinta giornata di campionato. Per il tecnico francese, espulso dall’arbitro Collu nel concitato finale a Bologna, anche un’ammenda di 15.000 euro.

La giornata di squalifica: “Per avere al 54’ del secondo tempo – si legge nel comunicato – rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un’espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale”.

Come già successo nello scorso aprile a Como, toccherà ad Aitor Unzuè sostituire Vieira in panchina.

Niente sfida del Ferraris nemmeno per due giocatori di Maurizio Sarri: due giornate di squalifica a Guendouzi e una a Belahyane, dopo l’infuocato derby di domenica perso contro la Roma.

Le ultime dal Centro Signorini

Due buone notizie per il Genoa, tutto concentrato sulla partita di Coppa Italia in programma giovedì contro l’Empoli al Ferraris (inizio alle 18.30, arbitra Dionisi): Leo Ostigard e Maxwel Cornet sono tornati in gruppo. Questo significa che potrebbero essere disponibili per lunedì. Il difensore aveva terminato la sua partita al Dall’Ara al termine del primo tempo, dopo aver ricevuto un colpo al costato. L’attaccante sembra ormai essersi lasciato alle spalle l’infortunio muscolare accusato in agosto quando ancora era al West Ham.

