Samp in crisi ma avanti con Donati: ripresa a Bogliasco

La Sampdoria è tornata ad allenarsi in mattinata a Bogliasco dopo la sconfitta di ieri col Monza, il quarto kappaò consecutivo in questo avvio choc - senza precedenti - del campionato di Serie B per i blucerchiati, ancora fermi a zero punti e ultimi in classifica.

Ripresa degli allenamenti

La squadra è stata regolarmente allenata da Massimo Donati, la cui posizione resta comunque in discussione: lo stesso mister ha ribadito in questi giorni, anche nella serata di ieri, di ritenersi in bilico visto la mancanza di risultati. Al momento la società doriana sta andando avanti con Donati in panchina, anche se le riflessioni interne sono in corso. A Monza il match dei blucerchiati è stato seguito sugli spalti da diversi allenatori senza panchina, tra cui Dionisi e Maran. Nomi teoricamente sempre caldi per la Samp possono essere quelli di Foti e Lombardo (quest'ultimo vice di Evani nella fase finale della scorsa stagione), altri profili - tra gli altri - quelli di Gotti e Iachini.

La società in silenzio

Al momento però - nonostante una crisi di risultati dettata in primis dalle scelte estive di mercato da parte della stessa società - non sembra concretizzarsi lo scenario di un possibile esonero di Donati, che comunque ha ovviamente le sue responsabilità su questa situazione. Non convincono in particolare alcune scelte, su tutte quella del portiere Coucke preferito a Ghidotti. Il club blucerchiato intanto (non è una novità) affronta questo momento di crisi senza neppure provare a parlare e soprattutto spiegare questa situazione e gli scenari futuri. A Monza i vertici della società - Tey, Manfredi e Walker - erano peraltro assenti.

La contestazione

Martedì sera in gradinata Sud - allo stadio Ferraris - la riunione plenaria dei tifosi sampdoriani: salgono i venti di contestazione della piazza nei confronti dell'attuale proprietà. Sabato poi la Sampdoria tornerà in campo ancora in trasferta, a Bari (ore 19,30), contro un avversario che ha solo 1 punto in più in classifica: forse è troppo presto per parlare di scontro per evitare la C, ma di sicuro i blucerchiati sono chiamati a rialzare la testa.

