Giudice sportivo: un turno a Leali, Scarpi e Cistaro. Multati il Genoa e Thorsby

Nicola Leali salterà Roma-Genoa

Tre giornate di squalifica e due ammende: il post Genoa-Atalanta si abbatte sul Grifone e sui suoi tesserati.

Come ampiamente immaginato, dopo l’espulsione ad inizio gara, ecco la squalifica per un turno per Nicola Leali “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”.

Ma questo è solo l’inizio. Una giornata anche al preparatore dei portieri Alessio Scarpi per “aver rivolto una critica irrispettosa all’operato arbitrale”. E ancora, stesso provvedimento e stessa motivazione per il fisioterapista Pietro Cistaro.

C’è poi la sezione ammende. Multa di 5.000 euro al Genoa “per avere suoi sostenitori, al 50’ del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica, un accendino e una moneta sul terreno di giuoco”. Infine, multa di 2.000 euro a Morten Thorsby “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.