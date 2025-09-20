Sport

Vieira: "Con rigori come questo si rischia di rovinare il gioco del calcio"

di d.vass

“Con decisioni come questa c'è il rischio di rovinare il gioco del calcio”. E' l'amara considerazione di Patrick Vieira dopo la sconfitta del Genoa maturata al 99' con un calcio di rigore molto molto dubbio concesso dall'arbitro Collu dopo una lunga revisione da parte del Var. “Al Bologna era già successo contro la Roma, questa volta è stato a loro vantaggio. Giocare così è difficile, i miei giocatori non possono avere sempre le mani dietro la schiena. Se vogliamo aiutare gli arbitri bisogna fare chiarezza su questi episodi". Per il resto l'allenatore si è dichiarato soddisfatto della prestazione della squadra: “Credo che oggi siamo stati alla pari con un Bologna fortissimo: siamo stati organizzati e determinati e questo per me è molto positivo. Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorarci e fare passi in avanti”. Sull'attacco ha osservato come Colombo abbia fatto un gran lavoro sui centrali difensivi mentre Ekuban è entrato bene. “Ho visto diverse cose positive, ora dobbiamo migliorare alcuni dettagli ma abbiamo dimostrato attraverso la prestazione di essere sulla strada giusta. Peccato non aver raccolto punti”.

 

