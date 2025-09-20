Sport

LIVE 34' Bologna-Genoa 0-0: tiro di Colombo, Skorupski para agevolmente

di Carlo Danani
Patrick Vieira e Vincenzo Italiano

33': tiro di Colombo da fuori area, Skorupski blocca agevolmente

31': palla per Bernardeschi in area, la sua conclusione è ribattuta da Martin

29': cross di Moro per De Silvestri, che però non riesce a tenere in campo il pallone

24': accelerazione del Bologna, il tiro di Orsolini è facilmente controllato da Leali

22': Ostigard riprende il suo posto al centro della difesa

20': in un contrasto di gioco, infortunio al costato per Ostigard

18': sugli sviluppi del corner, palla vagante racconta da Vasquez, la sua conclusione nel cuore dell'area di rigore è debole e centrale

17': grande spunto sulla destra di Ellertsson, Colombo viene anticipato in calcio d'angolo

13': secondo corner per il Bologna. Libera la difesa del Genoa

11': fase di gioco molto equilibrata, Genoa ordinato e attento 

8': ammonito Bernardeschi per un fallo su Vasquez

5': accelerazione di Malinovskyi, che però si trascina la palla sul fondo

2': subito un calcio d'angolo per i padroni di casa. Su cross di Miranda gol del Bologna con Castro, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il centravanti felsineo aveva battuto Leali da distanza ravvicinata con un preciso colpo di testa

1': Bologna con la maglia tradizionale, Genoa con la seconda maglia

PARTITA COMINCIATA

Vieira rilancia Vitinha, schierandolo esterno a sinistra e spostando Ellertsson a destra. Confermato Colombo al centro dell'attacco. Rispetto alla partita di Como, fuori Sabelli, con arretramento sulla linea dei terzini di Norton-Cuffy. Italiano punta su Dominguez dal primo minuto. Gran caldo a Bologna, quasi trenta gradi. Nel settore ospiti, presenti 2.300 tifosi del Grifone.

Le formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro. All. Italiano.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira.

Note - Arbitro Collu. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Matteo Franzoso, lo sciatore genovese scomparso in settimana in Cile. Ammoniti: Bernardeschi,

