Alla Millevele il "Trofeo Lanza J70"

di Eva Perasso

L'Associazione Lanza in occasione di Millevele Iren 2025, mette in palio il Trofeo Lanza J70, dedicato alla memoria di Antonio Lanza, da cui prende il nome. L'Associazione nasce nel 1989 per volontà di Anna Trucco Lanza in ricordo del figlio Antonio, campione nazionale di vela, prematuramente scomparso, con lo scopo di restituire dignità alle persone colpite da patologie ematologiche e oncologiche, promuovendo solidarietà e assistenza con progetti di Medicina Integrata. L'intervista al presidente, dottor Enrico Ciferri.

 

