La rivelazione Ellertsson, l’equilibratore del Genoa con l’Italia nel cuore

di Carlo Danani
Ellertsson, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 2029 (foto Genoa Cfc)

Nel Genoa che a Como sa esaltare i suoi tifosi con le volatissime di Norton-Cuffy e il gol in piena zona Cesarini di Ekuban, spunta un protagonista silenzioso, ma non per questo meno importante.

E’ Mikael Ellertsson, al centro di un periodo di forma di quelli top, che gli è valso una maglia di titolare nella sfida con la Juventus. A Como l’altra sera il bis. In mezzo, il partitone giocato in Francia con la maglia della Nazionale islandese, dove vanta già 23 presenze. Stavolta da terzino sinistro. Già perché il ragazzo che il Genoa ha fatto suo giocando d’anticipo nel mercato di gennaio, si è ormai ritagliato la fama di jolly della mancina, disinvolto ed efficace ovunque il tecnico di turno decida di impiegarlo.

Classe 2002, un contratto col Grifone fino al 2029, il piede sinistro di Reykjavik con già oltre 100 presenze tra serie A e B è arrivato in Italia nel 2018, quando era ancora minorenne. La trafila nelle giovanili della Spal poi la prima squadra, di qui Spezia e soprattutto Venezia, dove si è fatto conoscere dal grande pubblico.

La sua nuova sfida calcistica consiste nel ritagliarsi spazio nel Genoa ricco di esterni di qualità. Così, nel Grifone 2.0 di Vieira che prova a votarsi a un gioco più arrembante, si scopre che ci sia tanto bisogno proprio di lui, Ellertsson l’equilibratore, l’uomo che col suo calcio tutta sostanza diventa sempre più importante per permettere ai compagni di reparto di scatenare serpentine e attacchi frontali alla porta altrui. Ellertsson sempre più considerato da Vieira, che ama vivere in Italia, magari non famoso come il suo compagno di Nazionale Gudmundsson, ma che promette di lasciare un segno più profondo e duraturo con addosso quella maglia rossoblu che per un periodo troppo breve è stata di Albert.

Oltre duemila già biglietti venduti per Bologna

Dopo la visita martedì al Centro Signorini del ct Gattuso e del suo staff, entra nel vivo la preparazione in vista di Bologna, seconda trasferta consecutiva. Si gioca sabato alle 15. Massiccia la presenza di tifosi del Grifone al Dall’Ara: già oltre duemila i biglietti venduti per il settore ospiti, si può arrivare a 2.500.

Indisponibili Bologna: Immobile, Sulemana, Casale, Pobega

Indisponibili Genoa: Onana e Cornet

