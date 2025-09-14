Empoli - Spezia, le ufficiali: D'Angelo sceglie Vlahovic e Artistico

EMPOLI - Conto alla rovescia al fischio d'inizio di Empoli - Spezia. Iniziano ad affollarsi gli spalti del "Castellani", in vista dell'ultimo match del terzo turno di campionato. Sono 1014 i tifosi aquilotti partiti dal Golfo dei Poeti alla volta della Toscana. Alle 19.30 il fischio d'inizio dell'arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.
Le formazioni ufficiali:
EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Lovato, Carboni; Elia, Ignacchitti, Ghion, Yepes, Ceesay; Popov, Shpendi. All. Pagliuca. A disp.: Perisan, Gasparini, Belardinelli, Ilie, Ebuehi, Moruzzi, Indragoli, Tosto, Saporiti, Campaniello, Konate, Orlandi.
SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata, Beruatto; Artistico, Vlahovic. All. Luca D’Angelo. A disp.: Sarr, Loria, Cistana, Fellipe Jack, Onofri, Bertoncini, Lorenzelli, Comotto, Zurkowski, Lapadula, Soleri, Di Serio.
