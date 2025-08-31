Entella buon punto a Cesena, tutto nel finale 1-1

Finisce 1-1 al “Dino Manuzzi” tra Cesena e Virtus Entella. Una gara equilibrata e poco spettacolare, decisa soltanto negli ultimi dieci minuti. All’80’ i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie al rigore trasformato da Shpendi, concesso dall’arbitro dopo l’intervento del Var. L’Entella ha reagito e al 90’ ha trovato il pareggio con Di Mario, bravo a sfruttare un’azione insistita in area bianconera.
Il risultato premia la tenacia dei liguri e lascia un po’ di rammarico ai romagnoli, raggiunti proprio in extremis. Poche le occasioni da rete per entrambe, con un match che si è acceso soltanto nel finale. L'Entella tornerà in campo domenica 14 settembre alle ore 15 in casa contro il Mantova.
IL TABELLINO
CESENA1
VIRTUS ENTELLA 1
RETI: Shpendi (34’st), Franzoni (45’st)
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Ciervo, Bisoli, Berti (42’st Arrigoni), Bastoni (21’ st Francesconi), Frabotta (21’ st Celia); Blesa (42’ st Olivieri), Shpendi. A disposizione: Siano, Fontana, Amoran, Adamo, Guidi, Magni, Diao, Zamagni. Allenatore: M. Mignani.
VIRTUS ENTELLA: (3-4-2-1): Colombi; Parodi (42’ st Boccadomo), Tiritiello, Marconi; Mezzoni (34’ st Bariti), Karic (34’ st Dalla Vecchia), Nichetti, Di Mario; Franzoni, Guiu (34’ st Debenedetti); Russo (13’ st Fumagalli) . A disposizione: De Frate, Rinaldini, Palomba, Matteazzi, Moretti, Boccadamo, Bottaro, Portanova. Allenatore: A. Chiappella.
Arbitro: Turrini di Firenze.
Note: spettatori presenti 10.120. Ammoniti: Frabotta, Tiritiello, Berti, Mezzoni, Marconi. Angoli: 6-1. Recuperi: 1’ e 5’.
IL COMMENTO
