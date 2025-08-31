Entella buon punto a Cesena, tutto nel finale 1-1

Finisce 1-1 al “Dino Manuzzi” tra Cesena e Virtus Entella. Una gara equilibrata e poco spettacolare, decisa soltanto negli ultimi dieci minuti. All’80’ i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie al rigore trasformato da Shpendi, concesso dall’arbitro dopo l’intervento del Var. L’Entella ha reagito e al 90’ ha trovato il pareggio con Di Mario, bravo a sfruttare un’azione insistita in area bianconera.

Il risultato premia la tenacia dei liguri e lascia un po’ di rammarico ai romagnoli, raggiunti proprio in extremis. Poche le occasioni da rete per entrambe, con un match che si è acceso soltanto nel finale. L'Entella tornerà in campo domenica 14 settembre alle ore 15 in casa contro il Mantova.

IL TABELLINO