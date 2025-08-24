Entella, ritorno in B con un pareggio: 1-1 contro la Juve Stabia

Quattro anni d’attesa, poi finalmente il ritorno in Serie B. L’Entella si è riaffacciata alla categoria cadetta davanti al pubblico delle grandi occasioni: oltre 2.300 tifosi hanno riempito il Comunale.

L’avversario non era dei più semplici: la Juve Stabia di Ignazio Abate, rivelazione della scorsa stagione. Ne è uscita una sfida combattuta e intensa, chiusa sull’1-1.

Il primo tempo è stato caratterizzato da grande equilibrio. Le due formazioni si sono studiate a lungo, cercando di non concedere spazi, con poche emozioni e tanto agonismo. Tutto è cambiato però a inizio ripresa. Dopo appena due minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mosti, Candellone ha trovato la deviazione vincente che ha portato in vantaggio le Vespe.

Il colpo non ha scalfito lo spirito dell’Entella, che ha reagito con orgoglio e determinazione. Al 59’ Marconi ha trovato il gol del pareggio, facendo esplodere il Comunale. Da lì in avanti la partita è rimasta aperta, con entrambe le squadre che hanno provato a colpire ma senza riuscire a superarsi.

Per la formazione chiavarese è un punto che vale tanto, non solo per la classifica ma soprattutto per il morale. L’impatto con la Serie B è stato positivo: squadra compatta, reattiva e capace di reagire immediatamente alle difficoltà. La Juve Stabia, dal canto suo, ha confermato solidità e organizzazione, confermandosi avversario ostico.

Un pareggio che lascia aperte molte prospettive, con l’Entella che ha mostrato di avere il carattere giusto per affrontare questa nuova avventura.

