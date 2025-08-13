È morto lo storico capo ultrà del Genoa Massimo Leopizzi. Aveva 63 anni. L'uomo è stato ritrovato senza vita all'interno dell'abitazione della compagna a Bogliasco. E' stato per anni uno dei punti di riferimento della Gradinata Nord, aveva fondato il gruppo ultras Brigata Speloncia.
È morto Massimo Leopizzi: storico capo ultrà del Genoa
di redazione
Mercoledì 15 Maggio 2024
Ultrà assolti, il presunto capo Leopizzi: "Giusto così"Fileni: "Il momento più brutto è stato sentirsi condannare dai tifosi come noi, dai genoani".. Paolo Taccone: "Violenze, mafia, era solo tifo, niente di più"
