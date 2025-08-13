Sport

È morto Massimo Leopizzi: storico capo ultrà del Genoa

di redazione

È morto lo storico capo ultrà del Genoa Massimo Leopizzi. Aveva 63 anni. L'uomo è stato ritrovato senza vita all'interno dell'abitazione della compagna a Bogliasco. E' stato per anni uno dei punti di riferimento della Gradinata Nord, aveva fondato il gruppo ultras Brigata Speloncia.

