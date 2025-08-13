Porto e trasporti

Torna alla homepage

Sindaca, difenda la sua città dal caos traffico del porto

59 secondi di lettura
di Matteo Angeli

Anche la sindaca Silvia Salis interviene sul tema del traffico cittadino causato dagli imbarchi dei traghetti, rispondendo all’appello lanciato da Primocanale (leggi qui).

Dopo la decisione del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Matteo Paroli, di istituire un tavolo tecnico con tutti gli attori coinvolti (leggi qui), per affrontare un problema che da anni mette a dura prova la viabilità cittadina, la prima cittadina si è detta pronta a sostenere le proposte del numero uno del porto.

Da tempo Primocanale denuncia come, pur essendo il porto una risorsa fondamentale per l’occupazione e l’economia, esso generi anche gravi disagi a Genova: traffico paralizzato, viabilità compromessa, inquinamento e difficoltà quotidiane per chi vive e lavora in settori diversi dalla portualità. Problemi che, storicamente, non sono mai stati affrontati in modo risolutivo. 

L’auspicio è che la nuova sindaca, insieme al presidente Paroli, riesca a individuare un equilibrio che permetta a porto e città di convivere, tutelando da un lato lo sviluppo economico e dall’altro la qualità della vita dei cittadini.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 13 Agosto 2025

Caos traghetti: Paroli accoglie l'appello di Primocanale

L’appello del direttore di Primocanale Matteo Angeli rivolto direttamente al neo presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli e alla sindaca Silvia Salis dell’11 agosto “Genova ostaggio dei traghetti, traffico e aria irrespirabile: fate qualcosa” (leggi qui)
Domenica 10 Agosto 2025

Caos traffico per imbarco traghetti: partenze ritardate per aspettare i viaggiatori ancora in coda

Dopo confronto con Centrale Operativa Capitaneria di Porto, Control Room Terminal Passeggeri e Direttore Operativo Stazione Marittima e polizia locale
Domenica 03 Agosto 2025

Navi e autostrade, la prima domenica d'agosto è da bollino rosso per il traffico

Domenica 3 agosto si chiude il weekend del grande esodo: navi in arrivo e partenza, traffico in autostrada. La situazione