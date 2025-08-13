Uccide la ex compagna a coltellate e scappa, poi si costituisce

La villa dove è avvenuto il femminicidio

Tragedia in via Genova alla Spezia dove una donna è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la donna, di 54 anni, stesse lavorando come domestica in una villa di un noto imprenditore del mondo portuale nella parte alta della via quando è stata raggiunta dall'uomo, un 57enne.

Il litigio nella villa dove lei stava lavorando

I due, entrambi italiani, avrebbero iniziato a litigare per cause ancora in fase di accertamento. La lite si è presto trasformata in violenza e l'uomo ha tirato fuori un coltello con cui ha colpito l'ex tre volte al fianco destro. Sempre dalle prime informazioni sembrerebbe che la donna avesse già denunciato l'ex e il 57enne avesse il divieto di avvicinamento nei suoi confronti.

I soccorsi sono subito stati chiamati da un testimone, anche lui nella villa, che ha sentito le urla. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con ambulanza e automedica ma per la donna non c'è stato niente da fare, è deceduta.

L'uomo si è presentato alla stazione dei carabinieri di Ceparana

Dopo l'omicidio, l'assassino è fuggito a bordo della sua auto. Poco dopo si è presentato alla stazione dei Carabinieri di Ceparana.

(Notizia in aggiornamento)

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook