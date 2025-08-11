In 1.500 al Signorini per l'allenamento a porte aperte del Genoa

× Il tuo browser è obsoleto.

Un’ondata di passione rossoblù ha invaso il Centro Sportivo “Signorini” di Pegli per il primo allenamento a porte aperte della stagione 2025/26 del Genoa. Circa 1.500 tifosi, galvanizzati dal record di abbonamenti per il terzo anno consecutivo, hanno risposto con entusiasmo alla chiamata del club, riempiendo le tribune del centro sportivo per sostenere la squadra di mister Patrick Vieira in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia, previsto per il 15 agosto al Ferraris contro la vincente di Padova-Vicenza.

L’appuntamento, inizialmente previsto per le 16, è stato posticipato alle 18:30 a causa delle alte temperature che hanno colpito Genova, con i cancelli aperti ai supporter a partire dalle 18:30.

L’atmosfera è stata quella di una vera festa: cori, applausi e bandiere rossoblù hanno accompagnato la squadra durante la sessione, che ha visto i giocatori iniziare con una serie di esercizi tecnici e tattici sul campo. Vieira e il suo staff hanno potuto testare la condizione del gruppo dopo il recente pareggio per 2-2 in amichevole contro il Rennes, con reti di Malinovskyi e Østigard, e lavorare sugli ultimi dettagli in vista dell’esordio stagionale.

Notiziario: Gli esami medici hanno evidenziato una distrazione muscolare al flessore destro per Otoa ed Ekuban che verranno rivisti tra un decina di giorni.

